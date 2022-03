Sampdoria femminile, con il Napoli per il riscatto

Squadra in casa

Rialzarsi subito per dimenticare la sconfitta con l’Inter. La Sampdoria femminile, che a MIlano ha lottato ma perso 4-3, in questi giorni è tornata subito al lavoro per iniziare a preparare la gara contro il Napoli di domenica prossima alle 14,30. Le ragazze di Cincotta sono quasi tutte a disposizione, tra gli indisponibili figura solo Valentina Soggiu, mentre Cecilia Re ha iniziato la settimana lavorando a parte, nelle prossime sedute si capirà se potrà essere della gara.

La partita con il Napoli che si giocherà al 3 Campanili sarà particolarmente importante per le blucerchiate che vincendo si assicurerebbero la matematica salvezza in Serie A con quattro giornate di anticipo. Davvero un traguardo niente male se si pensa che la Samp è alla sua prima esperienza nel massimo campionato italiano femminile.

L’avversario però è di quelli pericolosi, la squadra campana al momento è terzultima e ad oggi sarebbe retrocessa. C’è quindi un disperato bisogno di punti per provare a riprendere la Fiorentina distante tre lunghezze in classifica.