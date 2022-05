La Sampdoria femminile chiude al sesto posto la prima Serie A della sua storia

Perfino il CT dell'Italia si è complimentato con la Sampdoria Woman, perché l'impresa che le ragazze blucerchiate hanno portato a termine è stata davvero degna di nota. La vittoria di ieri in rimonta contro il Verona, con rete al 92' di Martinovic a firmare il 2-1 finale, ha fatto volare la Samp a quota 31 punti e al sesto posto assoluto nel massimo campionato nazionale.

Una vera sorpresa per molti, perché la Sampdoria ha partecipato quest'anno per la prima volta alla Serie A femminile e di sicuro non era facile arrivare alla salvezza, figuriamoci a metà classifica. Invece le ragazze di Cincotta non sono mai state nelle zone calde della graduatoria, e sono sempre rimaste intorno alle posizioni centrali.

La Samp è stata coraggiosa in campo, ha sempre giocato per vincere e contro tutti, lo dimostra lo score blucerchiato con 10 successi, 11 sconfitte e un solo pareggio in 22 turni. L'anno prossimo quindi sarà serie A con la possibilitò di crescere ancora molto, magari iniziando da una difesa che con 41 gol al passivo è stata la terzultima del torneo. Va però detto che su questo dato influisce enormemente l'8-0 subito dalla Roma quando la squadra genovese era ormai matematicamente salva.