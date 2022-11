Sampdoria Women, la settimana che porta al Sassuolo è complicata

Squadra in casa

Squadra in casa Sampdoria Femminile

Tornare alla vittoria dopo le sconfitte contro le big, affrontate tutte una dietro l'altro in un calendario che da due mesi a questa parte è statao il vero nemico. La Sampdoria femminile, reduce dalla buona prova con la Roma capolista, gara giocata per lunghi tratti alla pari, ma terminata 2-0 per le giallorosse, è pronta a voltare pagina.

Le blucerchiate domenica affronteranno il Sassuolo, già battuto all'andata e capace di vincere una sola gara delle nove disputate in Serie A in questa stagione. Il ritorno al successo è d'obbligo per la Samp che con i suoi dieci punti è subito alle spalle del gruppo delle grandi.

La prima missione per il gruppo blucerchiato sarà quella di recuperare alcuni elementi visto che la settimana è iniziata con una lista lunghissima di indisponibili: Lineth Cedeño, Dominika ?on?, Kelly Gago, Michela Giordano, Giada Lopez, Vanessa Panzeri, Yoreli Rincón, Valentina Soggiu e Stefania Tarenzi, a cui si aggiungono Rachel Cuschieri, Elena Pisani e Cecilia Prugna che svolgono lavoro differenziato per recuperare dagli infortuni. Contro il Sassuolo sarà sicuramente assente Sara Baldi, squalificata.