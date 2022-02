Sampdoria femminile, colpo di mercato in attesa del Pomigliano

Un colpo di mercato nella settimana che porta al ritorno in campo della Sampdoria femminile. Le blucerchiate sfideranno domenica alle 14,30 il Pomigiano, avversario alla portata che potrebbe mettere fine alla serie di sconfitte accumulate tra campionato e Coppa Italia contro le corazzate Sassuolo e Milan.

In vista del match arrivano buone notizie per Cincotta, a nota del sito ufficiale blucerchiato spiega: "la slovena Dominka ?on? ritorna a disposizione dopo gli impegni con la nazionale; nei prossimi giorni si riunirà al gruppo anche la finlandese Anna Auvinen. Ancora indisponibile Valeria Gardel, lavoro differenziato per Valentina Soggiu. Allenamento personalizzato infine per Cecilia Re, che prosegue il percorso di recupero agonistico dopo l’infortunio rimediato proprio nel match di andata con il Pomigliano.

In casa Samp non si anche i movimenti di mercato, gi oggi infatti la notizia dell'arrivo ufficiale di Isabel Rocio Ortiz (nata ad Asunción, Paraguay, il 28 gennaio 2001). Un rinforzo in più per continuare nell'ottimo primo campionato in Serie A con la zona retrocessione molto lontana.