Sampdoria Women, Il CT Bertolini incorona le blucerchiate "Siete la sorpresa della stagione"

Dopo gli otto gol subiti contro la Roma nell'ultima trasferta dell'anno, serviva un'iniezione di fiducia alla Sampdoria femminile che è tornata ieri ad allenarsi a Bolgiasco. La Serie A si chiude domenica prossima per le blucerchiate che affronteranno il Verona senza più nessun obbligo di classifica.

Da un paio di giornate a questa parte infatti le ragazze di Cincotta sono matematicamente salve e, va detto, mai hanno rischiato di essere risucchiate nelle sabbie mobili della bassa classifica. Un gran bel risultato se si pensa che la Sampdoria non aveva mai partecipato alla massima serie del calcio femminile italiano e all'esordio ha quindi condotto un campionato di metà classifica.

I risulati delle blucerchiate non sono passati inosservati nemmeno al Commissario Tecnico della Nazionale Milena Bertolini, arrivata a Bogliasco nella giornata di ieri. L'allenatore azzurro sta facendo il giro d'Italia incontrando tutte le squadre della Serie A femminile e ha voluto rivolgere i complimenti alle giocatrici della Sampdoria dicendo chiaramente "Siete la sorpresa della stagione". Una carica in più in vista della prossima e ultima partita di questa lunga e sicuramente ottima stagione.