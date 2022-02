Sampdoria Women, Giordano ha un doppio obiettivo: “Salvezza e Nazionale”

Parla ai microfoni di tuttomercatoweb Michela Giordano, calciatrice della Sampdoria femminile arrivata in estate dalla Juventus. Le blucerchiate sono al primo anno nel massimo campionato ma viaggiano già a buona velocità: “Abbiamo iniziato questo percorso con grinta e dedizione mai avremmo pensato di ritrovarci in questa situazione, ma i sacrifici e il lavoro quotidiano ci hanno portato ad ottenere questi risultati. Nulla è ancora fatto, siamo cariche per dimostrare quello che valiamo. Speriamo di agguantare la salvezza il primo possibile".

Il traguardo non è lontano, anche se nelle ultime tre gare la Samp si è arresa tra campionato e Coppa Italia tre volte di fila. Va detto che si è trovata davanti due volte il Milan e una il Sassuolo, due big del movimento del calcio femminile italiano. Bisogna rialzarsi e il segreto sarà come sempre lo spirito di squadra spiega Giordano: “La nostra forza è proprio lo spogliatoio: la voglia di stare insieme nei momenti difficili e in quelli più belli. Ci siamo sempre l'una per l'altra, sorridiamo insieme e tutte vogliamo dare il meglio, sia per noi stesse che per le nostre compagne di squadra".

Gruppo unito, risultati importanti, salvezza già a portata di mano e allora c’è spazio anche per i traguardi personali, su cui Giordano non ha dubbi: “Ho avuto la fortuna e l'onore di vestire la maglia della nazionale nel settore giovanile, e di essere stata convocata in Under 23. Il mio sogno è quello di vestire la maglia della nazionale maggiore un giorno".