Sampdoria femminile finalmente in campo: sfida esterna contro la Fiorentina

Le ragazze della Sampdoria sono finalmente pronte per tornare in campo. Le blucerchiate non giocano praticamente da tre settimane, per quindici giorni il campionato si è fermato per le gare della Nazionali, mentre sabato scorso è stato il meteo a bloccare la squadra genovese.

Sampdoria-Women, sfida alla Fiorentina

Il rientro dopo la sosta si doveva infatti giocare a Bogliasco contro il Pomigliano, ma la sfida è durata meno di metà del primo tempo. Sul Garrone è iniziata a scendere la pioggia, sempre più forte, fino a quindi l’arbitro non è stato costretto a rinviare la gara. La data del recupero è ancora da scoprire e così la Samp si avvicina al match con la Fiorentina con una partita in meno rispetto al gruppo.

Nelle tre gare giocate le ragazze blucerchiate hanno vinto alla prima contro la Lazio, poi si sono fermate con una doppia sconfitta, la prima contro il Milan e la seconda contro il Sassuolo. I tre punti conquistati fino ad oggi hanno permesso comunque alla squadra di rimanere all’ottavo posto a più due sulla zona retrocessione e con una gara ovviamente ancora da recuperare.

Sabato alle 12,30 la Sampdoria torna quindi finalmente in campo ma la gara si annuncia difficile. L’avversario sarà la Fiorentina che in questa stagione non è partita bene, tre sconfitte con Sassuolo, Juventus e Napoli e vittoria nell’ultima partita con la Lazio. Pericolo pubblico numero uno sarà Daniela Sabatino, terza nella classifica marcatori della passata stagione, e andata a segno due volte nell’ultimo turno.