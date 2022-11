Sampdoria Women, ufficiale il calendario delle prossime quattro giornate

Prima la sosta per le Nazionali, poi il ritorno in campo alla ricerca del successo perduto. La Sampdoria Women infatti nelle ultime cinque gare ha portato a casa un solo punto, con il pari contro il Parma, ma prima di questa gara aveva perso contro quattro big del campionato come Juventus, Milan, Inter e Fiorentina. Sabato le blucerchiate saranno impegnate contro la capolista Roma, poi per fortuna il calendario migliorerà.

Come si legge sul sito della società sono uscite le date ufficiali dei prossimi impegni: "La FIGC Divisione Calcio Femminile ha comunicato date e orari delle prossime quattro giornate del campionato di Serie A Femminile TIM 2022/23. Di seguito il calendario aggiornato delle partite delle blucerchiate di Antonio Cincotta.

9.a Roma-Sampdoria (sabato 19 novembre 2022, ore 12.30, diretta TIMVISION)

10.a Sampdoria-Sassuolo (sabato 26 novembre 2022, ore 12.30, diretta TIMVISION)

11.a Pomigliano-Sampdoria (sabato 3 dicembre 2022, ore 12.30, diretta TIMVISION)

12.a Sampdoria-Como Women (domenica 11 dicembre 2022, ore 12.30, diretta TIMVISION)