Sampdoria femminile, arriva Martinovic: “Mi ispiro a Quagliarella”

Si chiama Melania Martinovic ed è il nuovo attaccante della Sampdoria femminile. “Non vedo l’ora di scendere in campo con questa maglia” queste le sue prime parole da blucerchiata, e dire che di maglie ne ha vestite tante in carriera: Mozzanica, Sassuolo, Florentia San Gimignano e Fiorentina, sono solo alcune delle tappe della sua lunga carriera.

Il numero 93 è quello scelto per l’avventura a Genova dove ammette nell’intervista ai canali ufficiali della Samp: “Conoscevo già molte delle mie nuove compagne di squadra, con cui ho giocato nelle mie precedenti esperienze. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione di mister Cincotta, un allenatore che stimo molto. Mi ispiro a Fabio Quagliarella anche se abbiamo caratteristiche tecniche diverse, ci accumuna l’istinto del gol”

E’il secondo riinforzo di gennaio per la Sampdoria femminile che negli scorsi giorni aveva annunciato l’approdo a Bogliasco di Rizza, terzino classe 1997 che in carreira ha vestito le maglie di Milan e Inter ed è anche stata convocata in tutte le selezioni govanili della Nazionale.