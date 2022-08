Sampdoria femminile verso la Serie A, una vittoria e una sconfitta in amichevole

La data da circoletto rosso è quella del 28 agosto fissata ormai da tempo sul calendario di tutte le calciatrici della Sampdoria. Quella domenica alle 20,30 ripartirà l'avventura in Serie A contro il Sassuolo, match subito molto difficile per le ragazze di Cincotta.

Le genovesi hanno già affrontato due amichevoli di preparazione alla stagione. La prima il 7 agosto con il Milan con la sconfitta per 1-2 a Bogliasco, un match in cui le blucerchiate dopo venti minuti sono state colpite dalla doppietta di Thomas. Avvio in salita quindi, ma la reazione è arrivata nella ripresa con Baldi che è riuscita ad accorciare le distanze. Il pareggio non arriva ma le note positive sono tante e la conferma arriva dal secondo match stagionale.

Il 13 agosto infatti le ragazze di mister Antonio Cincotta hanno superato l’Hellas Verona per 2-0 in un allenamento congiunto: decisiva la doppietta personale del nuovo arrivo Rachel Cuschieri. Nel primo tempo, al 6′, la realizzazione della maltese è favorita da un colpo di tacco della solita Yoreli Rincón mentre, nella ripresa, è Cecilia Re a servire con un filtrante perfetto la centrocampista che spedisce per la seconda volta la rete alle spalle del portiere gialloblù (59′).