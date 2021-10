Prezzi popolari e capienza al 75%, la Federclubs: "Sosteniamo la Samp, gare decisive"

Nuovo comunicato della Federclubs, la federazione dei clubs blucerchiati, in merito al ritorno allo stadio della tifoseria organizzata con la capacità aumentata al 75%. I mini-abbonamenti con prezzi ridotti per le due gare contro Spezia e Atalanta e l'arrivo di gare decisive dopo un avvio di stagione non facile potrebbero far tornare molti tifosi allo stadio.

"Su sollecitazione di molti club e Sampdoriani in genere abbiamo richiesto - spiega la Federclubs - ai responsabili della società di intervenire sul costo dei biglietti che, vista l’assenza di abbonamenti per questa stagione, stanno determinando un’impennata dei costi per seguire la nostra amata. In questo senso accogliamo positivamente l’iniziativa del mini abbonamento che riduce sensibilimente la quota-partita per i prossimi due impegni casalinghi, fondamentali per invertire la rotta di questa stagione: i match con Spezia (venerdì 22 ottobre 20:45) e Atalanta (mercoledi 27 ottobre 18:30)".

"Invitiamo tutti i Sampdoriani che ritengono che le condizioni per tornare allo stadio siano soddisfatte - prosegue la Federclubs - ad aderire a questa iniziativa e tornare a vivere la nostra passione, dal vivo, complice anche l’umento della capienza al 75% e la conseguente cancellazione della distanziamento obbligatorio. In questa direzione è il parere della maggior parte dei club e per questo la sede Federclubs, ottenuto il via libera sul rispetto delle normative per l’emergenza sanitaria, tornerà ad aprire prima e dopo le partite".

"Auspicando che queste iniziative proseguano per tutta la stagione - conclude la Federclubs - e augurandoci quanto prima un ritorno al 100%, vogliamo infine complimentarci coi tanti giovanissimi che in modo spontaneo e guidati dall’amore per i nostri colori, hanno ancor prima di noi ripopolato lo stadio. Su di voi verte il futuro dei Sampdoriani: un raggio di speranza dopo due anni terribili".