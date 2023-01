Crisi Samp, la Federclubs difende Lanna e attacca Garrone: "Chi sbaglia paga"

Clima rovente in casa Sampdoria, dopo il botta e risposta tra Edoardo Garrone e il consiglio di amministrazione è intervenuta anche la Federclubs attraverso un comunicato con cui vengono prese le difese di Marco Lanna e viene attaccato l'ex presidente. Sullo sfondo una squadra in crisi di risultati, ma soprattutto la crisi societaria con Ferrero che cerca fondi da immettere nelle casse e la data della quarta convocazione dell'assemblea degli azionisti che si avvicina, il 2 febbraio la resa dei conti.

"La Federazione dei clubs blucerchiati - si legge nella nota - esprime la propria vicinanza a Marco Lanna e al cda blucerchiato di fronte agli ormai innumerevoli comunicati che si susseguono in questi giorni. In un contesto così problematico e potenzialmente esplosivo, il vostro impegno per la sopravvivenza dell’Uc Sampdoria non può essere oscurato da chi dovrebbe remare nella stessa direzione".

Federclubs che poi prosegue: "Non entriamo nel tecnico sulle tristi vicende che stanno accompagnando giornalmente i tifosi sampdoriani. Sentiamo il dovere però di sottolineare che nella propria disamina Edoardo Garrone ha omesso l'origine di tutti i nostri mali: l'improvvida cessione sostenuta dalla famiglia Garrone-Mondini e avvallata dai famosi 'filtri', a un personaggio le cui caratteristiche erano facilmente riscontrabili da chiunque".

"Chi sbaglia paga - conclude la Federclubs - cercare di tirare in ballo persone terze (genericamente il cda) non costituisce un argomento di cui farsi onore. Invitiamo Edoardo Garrone, i suoi collaboratori e in generale la famiglia Garrone-Mondini a valutare strategie alternative per onorare la propria parola, visti i risultati nulli di questi anni, da lui stesso sottolineati".