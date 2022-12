Crisi Samp e ritorno di Ferrero, Federclubs scrive a Coni e Figc: "Non voltatevi dall'altra parte"

Dopo gli ultimi sviluppi in casa Sampdoria, con la possibilità sempre più concreta che Massimo Ferrero possa tornare alla guida della società, la Federclubs (Federazione dei clubs blucerchiati) che rappresenta dal 1966 la maggioranza dei club di tifosi organizzati, ha indirizzato una lettera a Figc, Coni e Lega Serie A per "segnalare a tutte le autorità competenti nel mondo del calcio la pericolosa situazione economica della Sampdoria a fronte degli atteggiamenti tenuti dagli azionisti di maggioranza e in particolare da quello che appare, aldilà delle intestazioni di comodo, il vero proprietario". L'iniziativa è stata decisa e sviluppata con l'aiuto del Sampdoria Club Toghe Blucerchiate, che attraverso i suoi esponenti ha fornito consulenza legale.

"La Sampdoria vive un momento drammatico e decisivo non tanto sul campo quanto per la sua stessa sopravvivenza - si legge nella lettera -possono il sistema calcio italiano e la giustizia sportiva restare inerti di fronte all’eventualità che un club di serie A con una storia come la Sampdoria torni nelle mani di persone che sono tuttora sotto inchiesta penale per gravi ipotesi di reato nella gestione di società commerciali?".

"Le ipotesi di reato contestate a Ferrero e ai suoi familiari, gravi al punto di aver portato un anno fa a provvedimenti cautelari restrittivi della libertà, sono compatibili per la giustizia sportiva, per Coni e Figc, con la gestione di una società di calcio di serie A, a maggior ragione se del prestigio e della tradizione della Sampdoria? - domanda la Federclubs -. Non vorremmo accadesse nuovamente quanto anni fa occorso al Parma a seguito del mancato controllo e intervento a tempo debito. Confidiamo in un intervento atto a verificare se la posizione di Massimo Ferrero e dei suoi familiari a vario titolo coinvolti nella gestione della Sampdoria sia compatibile con le norme dell’ordinamento sportivo e del codice di giustizia sportiva". La lettera è stata firmata dal presidente della Federclubs Emanuele Vassallo.