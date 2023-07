Chi è Maistro, secondo colpo di mercato della Sampdoria

La Sampdoria inizia a muoversi con forza sul mercato. Oggi è arrivato a Genova Fabio Borini, attaccante voluto fortemente da Andrea Pirlo che lo ha allenato la scorsa stagione in Turchia. In queste ore è arrivata anche l'accelerata per Fabio Maistro, centrocampista offensivo classe 1998 ormai quasi ex Spal.

Chi è Fabo Maistro, acquisto della Sampdoria

Il giocatore è nei radar dei club di Serie A fin da quando aveva 18 anni e fu notato nelle giovanili della Fiorentina da Paulo Sousa che lo convocò per la prima volta in prima squadra per un match contro il Genoa, a Marassi che sarà la sua nuova casa. Purtroppo la sua ascesa è stata frenata da un infortuno alla schiena che lo ha tenuto spesso ai box nei due anni che lo dovevano lanciare nel calcio dei grandi. Fabio però non si è arreso e ha coltivato il suo sogno partendo dal basso, prima con il Gavorrano, poi con il Rieti dove viene notato, e acquistato, dalla Lazio che lo manda poi in prestito a Salerno, Pescara ed Ascoli prima dell'ultima stagione dove gioca 32 partite e segna 5 gol con la Spal senza però riuscire a evitare la retrocessione dei ferraresi.

Maistro, 25 anni, conosce molto bene la Serie B campionato in cui gioca ormai da quattro anni con oltre 125 presenze a referto. Centrocampista di qualità, è un jolly in mediana, può infatti giocare mezz'ala e trequartista fino ad arrivare a disimpegnarsi sugli esterni. Esperienza in cadetteria, talento e duttilità, con Fabio Maistro, la Samp chiude il secondo colpo di mercato dell'era Radrizzani. Il giocatore, insieme a Borini si aggregherà presto alla squadra che andrà in ritiro a Livigno.