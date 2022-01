Sampdoria: D'Aversa verso l'esonero, c'è Giampaolo

Manca ancora l'ufficialità, ma sembra giunta al capolinea l'avventura di Roberto D'Aversa sulla panchina della Sampdoria. Dopo alcune ore di riflessione post sconfitta contro il Torino (terza consecutiva dopo quelle con Cagliari e Napoli) la società sembra aver preso la decisone di esonerare il tecnico ex Parma per puntare sul ritorno di Marco Giampaolo.

D'Aversa paga sicuramente la crisi di risultati e i numeri in questo senso non sono confortanti con tre stop consecutivi, due punti nelle ultime cinque e una vittoria nelle ultime otto (il derby contro il Genoa), ma anche sul piano del gioco in queste 22 giornate sembrano essere mancate, spesso, le idee.

Già a inizio dicembre D'Aversa sembrava essere destinato a lasciare i blucerchiati, ma le vicende giudiziarie del presidente Ferrero, unite ad alcuni buoni risultati, avevano rinsaldato la sua posizione, ora invece compromessa. Spetterà quindi, molto probabilmente, a Marco Giampaolo traghettare la Samp verso la salvezza: dopo la gara di Coppa Italia contro la Juventus (martedì 18 dicembre alle ore 21) sono in programma due gare chiave per il futuro: il derby ligure contro lo Spezia (domenica 23 gennaio, ore 15) e il match casalingo contro il Sassuolo dopo la sosta.