Sampdoria-Empoli, probabili formazioni: si rivede Quagliarella

Snodo cruciale di stagione per i blucerchiati: sabato 19 febbraio alle ore 15 si gioca Sampdoria-Empoli, dopo la vittoria contro il Sassuolo e la sconfitta contro il Milan servono tre punti per mettere in sicurezza la classifica in vista di un calendario che nelle successive tre sfide propone Atalanta e Juventus al Ferraris e Udinese in Friuli. Ecco le probabili formazioni di Giampaolo e Andreazzoli.

QUI SAMPDORIA. Recuperi importanti per Giampaolo, Quagliarella, Yoshida ed Ekdal sono disponibili, il capitano dovrebbe fare coppia con Caputo sul fronte offensivo, dietro di loro Sensi. Ancora alla ricerca della condizione migliore Giovinco. In porta Falcone sembra essersi guadagnato la maglia da titolare ai danni di Audero, in difesa Yoshida si gioca una maglia con Ferrari per fare coppia con Colley, sugli esterni Bereszynski e Murru (in vantaggio su Augello). Per quello che riguarda il centrocampo spazio a Candreva e a due tra Rincon, Ekdal e Thorsby.

QUI EMPOLI. Pinamonti in vantaggio su Cutrone sul fronte offensivo, alle spalle della punta Bajrami e il rientrante Henderson. Difesa a quattro per Andreazzoli con Stojanovic, uno tra Romagnoli e Ismajili, Viti e Parisi. A centrocampo, infine, ballottaggio Bandinelli-Benassi, a Zurkovski e Asllani le altre due maglie, scalpita anche l'ex Verre.

Probabili formazioni Sampdoria-Empoli

Sampdoria (4-3-2-1): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Ekdal; Sensi; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Bandinelli, Asslani, Zurkoviski; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Calcio d'inizio: sabato 19 febbraio, ore 15.

Dove vederla: Dazn.