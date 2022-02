VIDEO | Sampdoria-Empoli 2-0: bum bum Quagliarella, tre punti d'oro

Prova di sostanza della Sampdoria che piega l'Empoli grazie alla doppietta di un Quagliarella rinato e compie tre passi importanti verso la salvezza. I blucerchiati rischiano dopo pochi minuti quando Zurkovski calcia alto davanti al portiere, poi piazzano un micidiale uno-due tra 14' e 30' con Quagliarella, prima su assist di Candreva e poi di Bereszynski. Nel mezzo una grande parata di Falcone su Bajrami e una grossa occasione anche per Colley. Nel finale di primo tempo ancora blucerchiati pericolosi con Caputo, Candreva e Sabiri, poche invece le emozioni nel secondo tempo con i ragazzi di Giampaolo a controllare e i toscani che non riescono a pungere, due i tentativi di Bandinelli, ma velleitari.

Sampdoria-Empoli 2-0, la cronaca

Tegola dell'ultima ora per Giampaolo che perde Sensi per un attacco di gastroenterite, al suo posto Sabiri. Partenza aggressiva dei blucerchiati, ma la prima grossa occasione è dell'Empoli che in contropiede spreca calciando alto con Zurkowski al 6', non impeccabile Colley. Poco male, al 14' la gara si spacca con un diagonale chirurgico di Quagliarella su assist di Candreva, il capitano interrompe un digiuno in zona goal che durava dal 16 dicembre in Coppa Italia e dal 3 ottobre in Serie A. Occasionissima per il raddoppio al 21' quando Colley sfiora il palo lontano su sviluppi di calcio piazzato, poi l'Empoli reagisce e prova a pareggiare con Bajrami, Falcone si supera e respinge la conclusione a tu per tu e al 30' arriva il bis di Quagliarella al termine di un'azione iniziata da Candreva e proseguita da Bereszynski. Il 2-0 galvanizza i ragazzi di Giampaolo che vanno vicini al tris con Caputo (33' dopo un lancio illuminante di Sabiri), Candreva (34') e Sabiri (39').

Nessun cambio a inizio ripresa, blucerchiati in controllo del match fino al 60', poi girandola di cambi con l'Empoli che prova a prendere campo e a pungere due volte Bandinelli tra 71' e 76', nel finale resiste senza soffrire la Samp che porta a casa tre punti d'oro e allunga a +5 sulla zona retrocessione, in attesa delle altre gare.

Sampdoria-Empoli 2-0, tabellino e voti

Reti: 14' e 30' Quagliarella

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone 7; Bereszynski 6.5, Ferrari 6.5, Colley 6,5, Murru 6 (69' Augello); Candreva 6.5, Ekdal 6 (85' Vieira sv), Thorsby 6; Sabiri 6.5 (70' Rincon 6), Quagliarella 8 (60' Conti 5.5), Caputo 5.5. All. Giampaolo.

Empoli (4-3-1-2): Vicario 5; Stojanovic 5.5, Romagnoli 5.5, Viti 4.5, Parisi 5.5 (77' Cacace 5.5); Zurkowski 6 (62' Bandinelli 6), Asllani 5.5, Benassi 5.5 (62' Henderson 6); Bajrami 6 (74' Di Francesco 6); Cutrone 5 (62' La Mantia 5.5), Pinamonti 5. All. Andreazzoli.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Note: ammoniti Bereszynski, Asllani, Bajrami, Ekdal, Candreva e Conti.