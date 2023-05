VIDEO | Sampdoria-Empoli 1-1: Zanoli non basta, Piccoli nel recupero acciuffa il pari

Termina 1-1 Sampdoria-Empoli, match che può essere specchio di una stagione sciagurata, ma anche sfortunata. Vantaggio di Zanoli in un primo tempo con diverse occasioni, in avvio di ripresa i blucerchiati non riescono a chiudere il match e controllano fino alla fine, quando nel recupero vengono trafitti dal goal di Piccoli. Un punto che serve alla formazione toscana per festeggiare la matematica salvezza mentre i ragazzi di Stankovic masticano amaro per l'ennesima volta. I tre punti non sarebbero ovviamente serviti a nulla ai fini della classifica con la retrocessione in Serie B già certa, ma avrebbe regalato un piccola gioia ai tantissimi tifosi presenti allo stadio. La gara più importante, come confermato dal presidente Marco Lanna nel pre-partita, rimane quella extra campo, per evitare il fallimento.

Sampdoria-Empoli 1-1, la cronaca

Primo tempo aperto con diverse occasioni. Tra 5' e 7' bussano Caputo e Cambiaghi, ma Ravaglia non si fa sorprendere, risponde al 13' Zanoli divorandosi però un goal clamoroso da due passi dopo una bella palla lavorata da Gabbiadini. Ancora Empoli pericoloso tra 22' e 28' con Henderson che calcia alto e Caputo che fallisce il tap-in da due passi dopo una respinta di Ravaglia. La gara si sblocca al 34': Quagliarella ruba un buon pallone, dialoga con Augello e poi crossa sul palo più lontano, questa volta Zanoli non sbaglia e insacca alle spalle di Vicario. Nel finale occasione di testa per Quagliarella, sfera che esce di poco, ma con il dubbio offside.

Nella ripresa parte forte la squadra di Stankovic: al 51' punizione di Gabbiadini e grande risposta in corner di Vicario, sugli sviluppi Nuytinck perde l'attimo per calciare in porta sul secondo palo da ottima posizione. La risposta della squadra di Zanetti arriva al 63' con Cambiaghi che ruba palla a Rincon e tenta la conclusione, deviata in angolo, poi è ancora Samp con al 75' con Vicario che si oppone alla grande a Gabbiadini su sviluppi di punizione. Nel finale la formazione blucerchiata controlla bene fino al 92', poi arriva il goal che fissa il definitivo 1-1: iniziativa personale di Akpa Akpro, palla in mezzo., Ebuhei scarica per Piccoli che insacca e segna il goal della matematica salvezza all'Empoli. Contava poco, ma ancora una volta i minuti finali puniscono la Sampdoria, un film già visto quest'anno, fin troppe volte.

Tabellino e voti Sampdoria-Empoli 1-1

Reti: 34' Zanoli, 92' Piccoli

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia 6.5; Amione 6.5 (80' Murru sv), Nuytinck 6, Gunter 5.5; Zanoli 6.5, Winks 6 , Rincon 5.5, Augello 6.5; Djuricic 5; Gabbiadini 6, Quagliarella 6.5 (66' Lammers 5). All. Stankovic.

Empoli (4-2-3-1): Vicario 7; Ebuehi 6.5, Walukiewicz 6 (31' Ismajili 6), Luperto 5.5, Parisi 5.5; Grassi 6 (84' Akpa Akpro 6.5), Marin 6.5; Baldanzi 5.5 (55' Pjaca 6), Henderson 5.5 (55' Destro 5.5), Cambiaghi 5.5 (84' Piccoli 7); Caputo 5.5. All. Zanetti.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Note: ammoniti Amione, Grassi, Djuric, Pjaca, Cambiaghi, Gabbiadini, Parisi.