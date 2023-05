Sampdoria-Empoli 1-1, le pagelle: Quagliarella ci mette il cuore, Djuricic delude sempre

Ennesima beffa nei minuti finali per la Sampdoria. La vittoria, questa volta, sfuma nel recupero. Non sarebbe ovviamente servita a nulla in virtù di una retrocessione matematica, ma avrebbe comunque regalato una piccola gioia ai tantissimi tifosi presenti allo stadio per il match contro l'Empoli.

Primo tempo vivace e con diverse occasioni, Cambiaghi e Caputo in avvio non sorprendono Ravaglia, poi Zanoli si divora il vantaggio, ma si fa perdonare al 34' raccogliendo l'assist di Quagliarella per battere Vicario. In avvio di ripresa occasionissima per il raddoppio che capita a Gabbiadini, ma il portiere dell'Empoli si supera. La squadra di Stankovic controlla fino alla fine, poi nel recupero viene trafitta da Piccoli, che fissa l'1-1 e regala la salvezza aritmetica alla sua formazione. La gara più importante, come confermato dal presidente Marco Lanna nel pre-partita, rimane quella extra campo, per evitare il fallimento.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.