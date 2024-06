La maglia della Sampdoria piace in Scozia: la nuova divisa del Dundee FC

Non è la prima volta che capita, ma è stato molto apprezzato sui social l'omaggio del Dundee FC. La formazione scozzese, che ha chiuso al sesto posto nell'ultimo campionato di Premiership, ha infatti presentato una nuova divisa con i colori blucerchiati. Verrà utilizzata per il riscaldamento. Il Dundee aveva già reso omaggio alla Sampdoria in passato, utilizzando gli stessi colori nelle stagioni 1992/93 e 1993/94.

Recentemente anche il Motherwell, sempre in Scozia, aveva indossato una divisa simile a quella della Sampdoria, ma in quel caso al posto del nero c'era il giallo nella banda orizzontale con rosso e bianco. I colori blucerchiati sono stati scelti anche dal Nizza nella stagione 2019/2020 per il campionato di Ligue 1 francese, ma in passato ci sono stati anche altri omaggi, più o meno voluti: i più noti quelli del Whitby Town in Inghilterra e dell'Inverness ancora in Scozia, oltre alla formazione calabrese dell'Amantea.

In vari sondaggi svolti da testate internazionali la maglia della Sampdoria si è aggiudicata il titolo di 'più bella del mondo', dicitura comparsa anche sulle divise della stagione 2021/2022.

