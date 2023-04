VIDEO | Sampdoria-Cremonese 2-3: rimonta grigiorossa, notte fonda blucerchiata

Notte fonda in casa Sampdoria. La Cremonese rimonta nel finale e si aggiudica lo scontro salvezza gelando il Ferraris al termine di una gara incredibile. Nel primo tempo tante occasioni per la formazione di Stankovic che passa in vantaggio con Leris e fallisce il raddoppio con Zanoli, poi Ghiglione agguanta il pareggio. Nella ripresa Augello e Djuricic non concretizzano, ci pensa però Lammers a riportare i blucerchiati in vantaggio. Quando il traguardo sembra vicino la possibile giornata di festa si tramuta in una tragedia perché all'84' Lochoshvili trova il 2-2 e Sernicola ribalta tutto nel recupero con l'eurogol del 2-3 che spinge Gabbiadini e compagni all'ultimo posto.

Sampdoria Cremonese 2-3, la cronaca

Partenza sprint della Sampdoria. Al 4' Leris mette un gran pallone per Djuricic che si fa anticipare al momento di colpire di testa, un minuto dopo è invece Cuisance a suggerire per Gabbiadini, murato però il suo tiro da dentro l'area. Al 6' ancora Leris è pericoloso con una conclusione dal limite che viene bloccata in due tempi dal portiere, il franco-algerino sblocca però il risultato al 15' con un'incornata violenta su assist di Augello. La formazione di Stankovic spinge sulle ali dell'entusiasmo, ma non riesce a raddoppiare. Ennesimo tentativo di Leris al 22' con un tiro-cross allontanato dal portiere, ci prova anche Winks 24' con una conclusione deviata in corner da un difensore mentre al 27' Zanoli entra in area dalla destra, salta un uomo con una grande giocata ma poi pecca di egoismo calciando addosso a Carnesecchi. Cuisance, a rimorchio e tutto solo, era nella posizione ideale per battere a rete. Scampato il pericolo prende coraggio la Cremonese: Ghiglione prima manca di un soffio l'impatto di testa in tuffo da due passi e poi pareggia con un tiro di controbalzo che supera Ravaglia al 35'. Disperato tentativo di Winks sulla linea e tap-in di Tsadjout. La palla, però, era già entrata. Finale di tempo con qualche timido tentativo blucerchiato, ci provano Djuricic e Cuisance, senza successo.

Nella ripresa Stankovic lancia Lammers al posto di Cuisance ed è proprio l'ex Atalanta a innescare una bella azione al 51', perfezionata da Gabbiadini e conclusa con il tiro di Augello deviato in corner da Meité. Ancora blucerchiati pericolosissimi al 53' con Djuricic che a tu per tu calcia addosso a Carnesecchi, poi Zanoli prova la percussione personale con un bolide dal limite che termina di poco fuori misura. Al 66' nuovo vantaggio della Sampdoria con un gol fotocopia del primo, cross di Augello e incornata di Lammers che fa esplodere di gioia la gradinata Sud. La gara diventa scorbutica con la Samp che cerca di controllare, ma il finale si trasforma in una tragedia. All'84' Lochoshvili riceva palla da Dessers, anticipa Nuytinck e supera Ravaglia, reazione rabbiosa con un tiro di Gabbiadini respinto da un difensore e poi 7 minuti di recupero con il ribaltone grigiorosso firmato da Sernicola con un eurogol dopo un palo colpito da Afena Gyan.

Tabellino e voti Sampdoria-Cremonese 2-3

Reti: 15' Leris, 35' Ghiglione, 66' Lammers, 84' Lochoshvili, 94' Sernicola

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia 5; Zanoli 6.5 (75' Oikonomou sv), Nuytinck 5, Amione 5; Augello 7 (87' Murru sv), Leris 6.5, Rincon 6, Winks 6; Cuisance 6 (46' Lammers 6.5), Djuricic 4.5 (87' Jesè sv); Gabbiadini 5.5. All. Stankovic.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi 6.5; Ferrari 5.5 (67' Sernicola 7), Bianchetti 5.5, Lochoshvili 6,5; Ghiglione 6.5 (67' Valeri 6), Meitè 6, Castagnetti 6, Buonaiuto 6, Quagliata 6 (73' Pickel 6); Tsadjout 6 (67' Ciofani sv, 79' Afena Gyan 6.5), Dessers 6.5. All. Ballardini.

Arbitro: Doveri di Roma.

Note: ammoniti Bianchetti, Leris, Sernicola.