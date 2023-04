Sampdoria-Cremonese 2-3, le pagelle: Djuricic spreca, Amione e Nuytinck colpevoli

Incubo blucerchiato al Luigi Ferraris, la Cremonese nel finale ribalta il risultato e vince 3-2 lo scontro salvezza spingendo i ragazzi di Stankovic all'ultimo posto in classifica. Nel primo tempo tante occasioni per la formazione di Stankovic che passa in vantaggio con Leris e fallisce il raddoppio con Zanoli, poi Ghiglione agguanta il pareggio. Nella ripresa Augello e Djuricic non concretizzano, ci pensa però Lammers a riportare i blucerchiati in vantaggio. Quando il traguardo sembra vicino la possibile giornata di festa si tramuta in una tragedia perché all'84' Lochoshvili trova il 2-2 e Sernicola ribalta tutto nel recupero con l'eurogol.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.