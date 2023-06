La Sampdoria sbarca in Sudtirol: nasce un nuovo club

Le Federclubs, Federazione dei club blucerchiati, ha annunciato la nascita di un nuovo sodalizio di tifosi: "I doriani del Trentino-Alto Adige - Südtirol e dell’Austria - si legge sulla pagina Facebook ufficiale - hanno finalmente un nuovo punto di riferimento: parliamo del Sampdoria club Dolomiti blucerchiate".

"Il sodalizio - prosegue la Federclubs - che conta già una quarantina di soci, nasce dall’incontro tra la fede sampdoriana di genovesi e liguri trasferitisi in quella meravigliosa regione, e quella di chi, invece, originario del posto è rimasto rapito da quei fantastici colori. L’obiettivo è di seguire tutti assieme, dopo non averla abbandonata nell’anno più buio della sua storia, l’eterna ragazza del '46 in questo nuovo, attesissimo, inizio. Sperando quanto prima di vederci fianco a fianco sugli spalti, al presidente Massardo e a tutti i soci un grande grazie! Benvenuti nella famiglia blucerchiata".

E proprio il Sudtirol sarà una delle prossime avversarie della Sampdoria nel campionato di Serie B. La sorprendente formazione biancorossa, dopo la storica promozione dalla Serie C, è stata una delle protagoniste del campionato. Ha chiuso al sesto posto (dopo aver lottato anche per la promozione diretta per una buona parte di stagione) e ha poi perso la semifinale playoff contro il Bari dopo aver eliminato la Reggina. Formazione che, tra l'altro, sarà molto probabilmente la prima avversaria dei blucerchiati nella prossima Coppa Italia. Il tabellone che sta circolando negli ultimi giorni non è ufficiale, ma ufficioso.