Sampdoria-Cittadella, probabili formazioni: Borini punta, esordio per Kasami

Dopo la sosta si torna in campo anche in Serie B. Sampdoria-Cittadella chiude il palinsesto della quinta giornata di campionato, posticipo al Luigi Ferraris con calcio d'inizio lunedì 18 settembre 2023 alle ore 20:30. Blucerchiati che cercano i tre punti per trovare la continuità dopo il buon pareggio contro la Cremonese e per risalire la classifica. Un paio di tegole per mister Pirlo perché Ferrari si è infortunato gravemente e anche Benedetti è stato operato, il centrocampista non tornerà prima di un paio di mesi. Dal mercato svincolati è arrivato Kasami, che rimpiazza l'ex Bari.

Sampdoria-Cittadella, le scelte di Pirlo

Stankovic si è ripreso e ha sfoderato una grande prestazione contro la Cremonese, sarà sempre lui a difendere i pali, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere in difesa. Barreca si gioca una maglia con Giordano a sinistra, Ghilardi farà coppia con Murru al centro (scalpita Facundo Gonzalez, ma probabilmente andrà in panchina) mentre a destra ci sarà Stojanovic. A centrocampo possibile esordio per Kasami con Ricci in cabina di regia e il solito Verre dall'altra parte. In attacco, infine, tentazione Borini come punta centrale con Pedrola e Depaoli di supporto. Acciaccato Esposito, Pirlo ha dichiarato di voler recuperare pienamente il giocatore per averlo poi al 100%.

Sampdoria-Cittadella, le scelte di Gorini

Il Cittadella, habitué della categoria, ha cominciato il campionato conquistando 5 punti nelle prime quattro gare. Vittoria all'esordio contro la Reggiana (1-0), sconfitta a Parma (2-0) e poi doppio pareggio prima della sosta contro Bari (1-1) e Venezia (0-0). Gorini propone un 4-3-1-2 con Kastrati in porta, Salvi, Pavan, Frare e uno tra Carissoni e Giraudo in difesa. Amatucci, Branca e Carriero a centrocampo e poi attacco con Pittarello, Magrassi (in vantaggio su Pandolfi) e uno tra Tessiore e Cassano.

Sampdoria-Cittadella, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Giordano, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Verre, Ricci, Kasami; Depaoli, Borini, Pedrola. All. Pirlo.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Carissoni; Carriero, Branca, Amatucci; Tessiore, Pittarello, Magrassi. All. Gorini.

Arbitro: Gualtieri di Asti

Calcio d'inizio: lunedì 18 settembre 2023, ore 20:30.

Dove vedere Sampdoria-Cittadella in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.