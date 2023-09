Sampdoria-Cittadella 1-2, pagelle: Ricci è un fantasma, Borini non incide

Niente da fare. Lo stadio Luigi Ferraris rimane tabù per la Sampdoria, sconfitta in casa da un Cittadella solido e aggressivo, che mostra più voglia e carattere rispetto ai ragazzi di Pirlo. La squadra di Gorini parte forte e si rende pericolosa due volte con Pittarello, ma Stankovic risponde alla grande. Intorno alla mezz'ora escono i blucerchiati che ci provano con Pedrola e Depaoli e passano in vantaggio con un goal di La Gumina da punta di razza poco prima dell'intervallo. La gioia dei tifosi dura però poco.

A inizio ripresa l'ex Magrassi (tre anni e zero presenze tra 2012 e 2015, con diversi prestiti nel mezzo) pareggia con una zampata sotto porta ad anticipare Giordano, poi Branca trova il varco giusto per ribaltare tutto. La reazione c'è, ma è tardiva. Pedrola colpisce un palo, nel recupero Borini trova la respinta del portiere da posizione defilata, poi salva sulla linea un difensore sul tentativo di testa di Pedrola. Troppo poco per una squadra giovane, che ora non deve disunirsi.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.