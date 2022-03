Cessione Samp, la Federclubs contro Vidal: "Cosa aspetta a cambiare passo?"

La Federclubs attacca Gianluca Vidal, il commercialista scelto da Massimo Ferrero come trustee incaricato di perfezionare la cessione della Sampdoria. Nei giorni scorsi aveva rilasciato alcune interviste in cui aveva parlato di tre soggetti, tutti stranieri, che starebbero analizzando i dati relativi alla società e poi di tempi più lunghi anche a causa del conflitto in Ucraina.

"Altro giro di interviste per il signor Vidal - scrive la Federazione dei Clubs Blucerchiati in una nota - che da mesi gestisce in via del tutto autonoma il processo di cessione della Sampdoria. Contiamo ormai innumerevoli dichiarazioni, spesso ripetitive, il cui contenuto però appare davvero scarso - e la sensazione è che questa povertà di contenuti non sia solo per obbligo di riservatezza".

"Tutto l’ambiente - prosegue la Federclubs - è a conoscenza dei rischi che comporterebbe il ritardo della cessione: eppure solo oggi parla di 'affidarsi ad advisor specializzati che vadano a ricercare acquirenti sul mercato'. Quindi rivolgiamo una semplice domanda al signor Vidal: cosa sta aspettando per, citiamo le sue parole, 'cambiare passo'?".