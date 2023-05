Samp retrocessa. Stankovic: "Dato tutto". Romei: "Ci sono soggetti interessati, salviamo il club"

Grande amarezza sui volti dei calciatori della Sampdoria al termine della partita contro l'Udinese, una sconfitta 2-0 che ha condannato Quagliarella e compagni alla retrocessione matematica Ai microfoni di Dazn si presentano invece Antonio Romei e Dejan Stankovic. Il vicepresidente analizza la situazione a 360 gradi parlando anche di "soggetti interessati al club" pur senza negare una "situazione debitoria importante". Delusissimo anche l'allenatore, che spende parole al miele per i tifosi, senza nascondere le tantissime difficoltà vissute nel corso di un'annata davvero drammatica.

Stankovic: "Tristezza enorme, abbiamo dato tutto"

"Provo una tristezza enorme - ha detto Stankovic - perché abbiamo davvero dato tutto. Ogni doriano non accetta un giorno del genere, noi abbiamo lottato con dignità e loro ci hanno sempre sostenuto dagli spalti. Questa società merita di più, perché è bella fuori e dentro. Qui ho lavorato con delle grandissime persone e auguro a tutti i doriani che questa situazione possa risolversi per il meglio, perché meritano tutto il bene del mondo".

"Non so niente del futuro, ringrazio i tifosi"

Poche parola sul futuro: "Non posso dire nulla, sono altri a dover rispondere - puntualizza - io oggi sono dispiaciuto e non riesco a pensare a domani o dopodomani, non ho parole per descrivere quello che provo dentro. Se avrei fatto qualcosa di diverso da quando sono qui? Non lo so, forse sì, ma ora è il tempo dell'amarezza".

Romei: "Ci sono soggetti interessati"

Ad analizzare una stagione tragica è poi arrivato il vicepresidente Antonio Romei: "Tristissimo e dolorosissimo retrocedere - ha detto -, sapevamo che la situazione era compromessa, ma quando poi succede è davvero una botta tremenda. Ringrazio i tifosi che ci sono sempre stati vicini, anche oggi, è stata davvero una stagione complicata dove tutto ha girato male ed è sempre mancato l'episodio favorevole per ripartire con fiducia".

"Abbiamo fatto e faremo il possibile per salvare la Samp"

Spiragli per il futuro: "Noi come consiglio d'amministrazione - ha spiegato ancora Romei - abbiamo fatto, facciamo e faremo quanto è nelle nostre prerogative per salvare il club. Ci sono dei soggetti interessati e ci sono dei dialoghi avviati, abbiamo fatto un piano di ristrutturazione che secondo noi è un punto di partenza per il rilancio e consente alla società di far fronte alla sua situazione. Ora serve un investitore che creda nel progetto di rilancio perché la Sampdoria è un patrimonio incredibile e deve continuare ad andare avanti. Io andai via nel 2020 dopo una trattativa fallita per poi tornare nel 2022, ci sono stati soggetti che si sono avvicinati, noi pensavamo di rimanere in carica per pochi mesi, così non è stato, ma rispondere sui motivi è difficile".

"Serve uno sforzo da parte di tutti, il tempo c'è"

Le tempistiche: "Avremo 20/30 giorni in cui dovremo dare tutto per fare andare avanti la società ripartendo dalla Serie B. C'è una situazione debitoria importante, ma in passato sono stati ceduti anche club in condizioni peggiori. Ovviamente serve un investitore, non dobbiamo essere pessimisti, ma realisti. Ci sono soggetti interessati, anche importanti - ribadisce e conclude - e il tempo c'è, tutti dobbiamo fare uno sforzo per fare andare avanti la Sampdoria".