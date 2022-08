Sampdoria, Damsgaard saluta e vola in Premier League

La Sampdoria ha deciso: Mikkel Damsgaard lascerà Genova. Il talento danese, che l'anno scorso non è mai sceso in campo a causa di alcuni importanti problemi fisici, volerà in Premier League. I blucerchiati infatti hanno accettato l'offerta del Brentford, una delle sorprese dello scorso campionato britannico, pronto a pagare 20 milioni di euro, di cui 14 di parte fissa e i restanti in bonus, per il cartellino del centrocampista.

Calciomercato Sampdoria: Damsgaard saluta

Il "maghetto" andrà così a dispensare la sue magie nel campionato più bello e ricco del mondo, in una squadra che ha scelto un altro danese per sostituire Christian Eriksen, finito al Manchester United dopo i sei mesi nelle "Api" che lo hanno fatto tornare un calciatore. L'addio di Damsgaard lascerà un vuoto a livello tecnico nella Samp di Giampaolo, ma la società non ha potuto fare altro che accettare la ricca offerta che permetterà alla casse blucerchiate di respirare. A Corte Lambruschini infatti verrà messa a bilancio una ricca plusvalenza visto che il fantasioso centrocampista era stato pagato solo 6 milioni.

Djuricic torna in blucerchiato

Difficile al momento sapere se e quanto della cifra che arriverà dalla cessione di Damsgaard verrà reinvestita sul mercato per colmare le lacune della rosa di Giampaolo. Nel frattempo però la società non è rimasta ferma e si è assicurata uno dei parametro zero più importanti su piazza. Da ieri infatti è di nuovo un giocatore della Sampdoria Filip Djuricic che nel Sassuolo ha messo in mostra tutto quel talento che a Genova aveva fatto vedere solo a sprazzi.

La nuova avventura dovrà essere ben diversa ed è lo stesso giocatore a spiegarlo nella prima intervista: "Voglio dimostrare du essere diverso, più maturo, ritrovo Giampaolo, tanti compagni e una tifoseria fantastica: ci divertiremo".