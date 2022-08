Sampdoria, Candreva pronto ai saluti

L'avventura di Antonio Candreva con la maglia blucerchiata sembra giunta ai titoli di coda. La Salernitana è alla ricerca di elementi in grado di far compiere un salto di qualità alla squadra e tra i profili finiti nel mirino ce n'è uno che stuzzica particolarmente la fantasia della tifoseria granata: quello del centrocampista classe 1987.

Salernitana, operazione Candreva in chiusura

La Salernitana, nelle scorse ore, ha avuto i primi contatti con i blucerchiati e, in poco tempo, sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima per un trasferimento in Campania del giocatore a titolo definitivo. Per Candreva, invece, sarebbe già pronto un ricco contratto biennale.

L'operazione avrebbe avuto inoltre il benestare del tecnico granata Davide Nicola, che, pur di accogliere l'ex interista alla propria corte, sarebbe disposto anche a modificare il proprio disegno tattico. La sensazione è che l'affare, se non dovessero sorgere intoppi imprevisti, possa andare in porto già durante questa settimana, con Candreva che sarebbe così a disposizione della sua nuova squadra già per la gara contro la Roma, in programma domenica 14 agosto e valevole per la prima giornata di Serie A.