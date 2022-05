Sampdoria, Vidal nomina l'advisor per accelerare sulla cessione

Lunedì 30 maggio 2022 sarà una giornata importante in casa Sampdoria, andrà infatti in scena un consiglio di amministrazione fondamentale per il futuro blucerchiato.

Il cda, in matinata, certificherà l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A, ma ci sarà anche l'incontro con Gianluca Vidal. Il trustee incaricato di perfezionare la cessione della Sampdoria ufficializzerà la nomina dell'advisor scelto per accelerare la vendita. Una figura specializzata che di fatto proporrà il club sui mercati nazionali e internazionali cercando di intercettare soggetti potenzialmente interessati.

Il nome è ancora top secret, Vidal ai microfoni di Primocanale ha spiegato che chiederà il via libera prima di formalizzare questo passaggio decisivo: "Prima ne discuto con il cda ed è ovvio che condivido la scelta con loro. È un tema di reciproca correttezza e rispetto, pur con ruoli separati".

Tra le notizie degli ultimi giorni anche l'eliminazione della formazione Primavera dai playoff per lo scudetto: la formazione blucerchiata ha pareggiato 1-1 contro il Cagliari, in virtù della peggiore posizione in classifica avrebbe dovuto vincere per accedere alle semifinali. Rimane comunque un'ottima stagione per la formazione di Tufano.