Sampdoria-Catanzaro, probabili formazioni: Pirlo si gioca la panchina

Tutto da rifare per la Sampdoria. Il pareggio a Parma aveva fornito buone indicazioni, ma la trasferta di Como (sconfitta 1-0) ha certificato la crisi dei blucerchiati. Pirlo è già in discussione dopo un avvio al di sotto delle aspettative, con la squadra in piena zona retrocessione. Domenica 1° ottobre alle ore 16:15 si gioca Sampdoria-Catanzaro, match probabilmente decisivo per il tecnico ex Juventus. Senza una vittoria potrebbe già saltare il banco, con Inzaghi in prima fila per l'eventuale sostituzione. In casa, finora, sono arrivate solo sconfitte contro Pisa, Venezia e Cittadella. Le scelte dei due allenatori per il match.

Sampdoria-Catanzaro, le scelte di Pirlo

Pirlo contro il Como aveva cambiato qualcosa, ma in risultati sono stati abbastanza scarsi. Stankovic in porta è una delle certezze, in difesa probabile conferma del pacchetto formato da Barreca, Murru, Ghilardi e Stojanovic. A centrocampo rimane in dubbio l'acciaccato Kasami, Ricci potrebbe tornare in cabina di regia perché Yepes non ha convinto, con lui anche il rilancio di Verre e la conferma di Vieira. In attacco Borini e Pedrola, Esposito in vantaggio su La Gumina e De Luca come prima punta, anche se l'ex Bari non è stato tra i migliori contro il Como.

Sampdoria-Catanzaro, le scelte di Vivarini

Ottima partenza per la matricola Catanzaro con 12 punti conquistati nelle prime sette gare. Nelle ultime tre, però, due pareggi e una sconfitta. La formazione di Vivarini è comunque imbattuta in trasferta, 5 i punti in saccoccia nelle tre gare disputate lontano dal Ceravolo. Fulignati in porta e linea a quattro in difesa dove rientra Krajnc per completare il reparto con Katseris, Scognamillo e Brighenti. In mediana Vandeputte, Verna e Ghion, terminali offensivi Donnarumma e Biasci, con Iemmello pronto a subentrare.

Sampdoria-Catanzaro, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Barreca, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Verre, Ricci, Vieira; Borini, Esposito, Pedrola. All. Pirlo.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati, Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Vandeputte, Verna, Ghion, Sounas; Donnarumma, Biasci. All. Vivarini.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Calcio d'inizio: domenica 1 ottobre 2023, ore 16:15.

Dove vedere Sampdoria-Catanzaro in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.