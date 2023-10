Sampdoria-Catanzaro 1-2, pagelle: Stankovic e Ghilardi pasticciano, Ricci e Girelli bocciati

Un copione già visto per una Sampdoria che esce sconfitta (per la quarta volta in casa) e tra i fischi dei tantissimi tifosi presenti al Ferraris. Vantaggio illusorio firmato da Borini su calcio di rigore conquistato da Esposito, poi black-out immediato. Il Catanzaro pareggia subito con un cross innocuo di Vandeputte che sorprende Stankovic (colpevole anche Ghilardi) e ribalta tutto prima dell'intervallo con Brignola.

Nella ripresa la reazione c'è, ma manca precisione e un pizzico di fortuna. Borini al 49' colpisce una clamorosa traversa, poi sale in cattedra Fulignati che si oppone alla grande su Vieira (52') e De Luca (62'), mentre Murru (66') ed Esposito (69') non inquadrano la porta, c'è spazio anche per il parziale riscatto di Stankovic con un grande intervento su una conclusione dell'ex Stoppa. Nel finale ancora Fulignati a dire no a Esposito (87'), fischi dei tifosi, Samp al penultimo posto in Serie B e Pirlo a rischio esonero. Ore di riflessione in società.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.