Sampdoria-Castiglione 9-1: doppiette per Caputo, Quagliarella e Verre

Prima amichevole per la Sampdoria di Marco Giampaolo versione 2022/2023, travolto 9-1 il Castiglione, formazione che milita nel campionato di Eccellenza della Lombardia. Nel primo tempo sul campo di Temù passano in vantaggio a sorpresa i dilettanti grazie a un autogol di Colley, poi ribaltano tutto Sabiri con una magia e Caputo con una doppietta. Nella ripresa il tecnico blucerchiato cambia tutta la formazione e arrivano altri sei gol: doppiette per Verre e Quagliarella, a segno anche Leris e Askildsen, quest'ultimo a un passo dal Lecce insieme al portiere Falcone. La prossima gara amichevole a Temù (Brescia) si giocherà sabato 16 luglio contro il Parma, calcio d'inizio alle ore 17.

Il tabellino | Sampdoria-Castiglione 9-1

RETI: 17′ Colley (aut.), 24′ Sabiri, 34′ e 37′ Caputo; 49' e 69' Verre, 75' e 90' Quagliarella, 78' Leris, 88' Askildsen

SAMPDORIA PRIMO TEMPO (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincón, Sabiri, Damsgaard; Caputo.

SAMPDORIA SECONDO TEMPO (4-1-4-1): Ravaglia; Somma, Farabegoli, Murillo, Murru; Yepes; Léris, Askildsen, Verre, Stoppa; Quagliarella. A disposizione: Falcone, La Gumina, Bonazzoli, Malagrida, De Luca. All.: Giampaolo.

CASTIGLIONE (4-3-3): Segna; Matallo, Raffa, Guagnetti, Candiani; Said, Conti, Maroni; Pezzini, Perani, Lauricella. A disposizione ed entrati nel corso della gara: Cavicchioli, Tosi, El Ardoudi, Offer, Vaccari, Hannine, Pugliese, Laudini, Boldori. All.: Esposito.

ARBITRO: Lotito di Cremona (Annoni e Vora di Como).