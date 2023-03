Sampdoria: aprile decisivo per sperare ancora, ufficiali anticipi e posticipi

La vittoria contro il Verona tiene accesa la fiammella della speranza in chiave salvezza per la Sampdoria, anche se la strada rimane molto in salita con i 9 punti di distacco dallo Spezia quartultimo in graduatoria. Il campionato ora si ferma per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei e la Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 30esima alla 32esima giornata. Ecco, di seguito, il calendario dei blucerchiati e la programmazione televisiva.

Anticipi e posticipi di Serie A, quando gioca la Sampdoria

Per completezza di informazione riportiamo anche le gare (che erano già state ufficializzate) fino alla 29esima giornata.