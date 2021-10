Cagliari-Sampdoria, probabili formazioni: si rivede Gabbiadini, sfida alla 'bestia nera'

Terminata la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali torna il campionato di Serie A e per i blucerchiati è tempo di 'bestia nera'. Domenica 17 ottobre alle ore 12:30 si gioca Cagliari-Sampdoria, precedenti amari in Sardegna con una sola vittoria nelle ultime 20 sfide (nel 2007), 8 pareggi e 11 sconfitte, alcune delle quali davvero rocambolesche come il 4-3 di due stagioni fa. I ragazzi di D'Aversa (6 punti finora) tornano in campo a caccia di punti dopo il pareggio 3-3 contro l'Udinese mentre il Cagliari ultimo in classifica è ancora a secco di vittorie: tre pareggi e quattro sconfitte finora.

QUI CAGLIARI. Mazzarri con il dubbio legato ai nazionali uruguaiani (Caceres, Nandez, Pereiro e Godin) che torneranno dal Sudamerica a ridosso del match e con il ballottaggio tra l'ex Keita Balde e Pavoletti sul fronte offensivo. Joao Pedro il punto fermo in attacco.

QUI SAMPDORIA. Out Damsgaard che si è infortunato con la nazionale danese, in caso di 4-4-2 Thorsby potrebbe allargarsi con Ekdal e Silva in mediana. Buona notizia per D'Aversa che recupera Gabbiadini, l'attaccante dovrebbe andare in panchina con Quagliarella e Caputo a guidare il fronte offensivo.

Probabili formazioni Cagliari-Sampdoria

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde. All. Mazzarri.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Calcio d'inizio: domenica 17 ottobre, ore 12:30.

Dove vederla: Dazn e Sky.