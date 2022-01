Sampdoria-Cagliari, probabili formazioni: tante assenze

L'impennata di contagi da covid ha falcidiato anche molte squadre di Serie A, ma per ora il campionato non si ferma e si prepara al primo giro di gare del 2022. Tutti in campo (salvo rinvii) giovedì 6 gennaio per la 20esima giornata, Sampdoria-Cagliari apre le danze alle ore 12:30. Le scelte di D'Aversa e Mazzarri in una gara fondamentale per i blucerchiati: vincere vorrebbe dire allungare ulteriormente sulla zona rossa.

QUI SAMPDORIA. D'Aversa deve fare i conti con l'emergenza a centrocampo e con le defezioni anche in difesa. Adrien Silva ha rescisso il contratto ed è volato negli Emirati Arabi, Askildsen è squalificato e Verre non è al meglio. Diverse le opzioni, dal rilancio di Ronaldo Vieira (recuperato, ma non gioca uno spezzone di gara dal 27 febbraio 2021 e una gara intera dal 28 ottobre 2020) all'utilizzo dal primo minuto del giovane Ciervo, stringerà invece i denti Ekdal che ha ripreso ad allenarsi in gruppo solo martedì dopo l'infortunio contro la Roma. In difesa out Colley impegnato in coppa d'Africa, fuori dai giochi causa covid anche Augello: Bereszynski, Yoshida, Chabot e Murru dovrebbero comporre la linea a quattro. In attacco Gabbiadini e Caputo sono in vantaggio su Quagliarella.

QUI CAGLIARI. Mazzarri con gli uomini contati, senza Dalbert (squalificato), Nandez (positivo al covid) e Keita Balde (in coppa d'Africa). Fuori rosa invece Godin e Caceres che sono rimasti in Uruguay. In attacco Pavoletti in vantaggio su Pereiro per fare coppia con Joao Pedro mentre in difesa potrebbe esordire subito il nuovo acquisto Lovato.

Probabili formazioni Sampdoria-Cagliari

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Ciervo; Gabbiadini, Caputo. All. D'Aversa.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Calcio d'inizio: giovedì 6 gennaio 2022, ore 12:30.

Dove vederla: Dazn.