Sampdoria-Cagliari 1-2, le pagelle: muro Yoshida prima dell'infortunio, follia Candreva

Partita dai due volti per la Sampdoria, che perde 2-1 contro il Cagliari e non riesce ad allungare definitivamente sulla zona rossa. Nel primo tempo la sblocca il solito Gabbiadini e la formazione di D'Aversa sembra in pieno controllo, nella ripresa però il match cambia volto dopo l'infortunio di Yoshida e i sardi ribaltano tutto con Deiola e Pavoletti. Reazione praticamente inesistente e nel finale viene espulso Candreva. Domenica si torna subito in campo per la sfida di Napoli, ma potrebbe essere emergenza di formazione tra infortuni, coppa d'Africa e squalifiche.

VIDEO | Sampdoria-Cagliari 1-2: goal e highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.