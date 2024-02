Sampdoria-Brescia, probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Maran

Dopo la sconfitta di Pisa i blucerchiati torneranno in campo sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16:15: allo stadio Luigi Ferraris è infatti in programma Sampdoria-Brescia, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie B. Fondamentale fare punti per la truppa di Pirlo, ancora falcidiata dagli infortuni, la classifica infatti non è ancora consolidata in chiave salvezza (+5 sul quintultimo posto), ma rimane anche molto corta. L'ottavo posto che vale i playoff dista infatti sei punti. Da segnalare, prima del match, l'iniziativa della Lega Serie B in piazza della Vittoria con l'ex capitano Sergio Volpi che incontrerà i tifosi. Le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni della partita.

Sampdoria-Brescia, le scelte di Pirlo

Soliti problemi e infermeria affollata: in settimana si sono fermati Ricci, Murru oltre a Esposito, uscito acciaccato dal match contro il Pisa. Assenze che si aggiungono a quelle dei lungodegenti Borini, Pedrola, Ferrari e Conti e dello squalificato Giordano. Le buone notizie sono invece i recuperi di Benedetti, Kasami e Ntanda. In porta ci sarà Stankovic, in difesa Piccini, Ghilardi, Gonzalez e Barreca. In mezzo al campo Yepes, Darboe e Kasami mentre in attacco De Luca sarà la punta centrale con Depaoli e uno tra Alvarez e Benedetti alle spalle.

Sampdoria-Brescia, le scelte di Maran

Il Brescia è in piena bagarre playoff con 32 punti, 5 in più della Sampdoria. Le Rondinelle cercano riscatto dopo aver perso 1-0 a Como, tre i punti conquistati nelle ultime tre gare: vittoria 2-0 contro il Cittadella e sconfitta 1-0 anche a Cremona. Maran deve fare a meno degli squalificati Galazzi e Olzer, formazione con Andrenacci in porta e difesa a quattro con Dickmann, Adorni, Mangraviti e Jallow. .A centrocampo Bisoli, Paghera e uno tra Bertagnoli e Van de Looi. In attacco Bjarnason e Bianchi mentre rimane il dubbio punta: Borrelli si è infortunato, Moncini sembra recuperato ma andrà valutato l'impiego dal primo minuto.

Sampdoria-Brescia, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez, Barreca; Yepes, Darboe, Kasami; Depaoli, Alvarez; De Luca. All. Pirlo.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Mangraviti, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Bjarnason, Bianchi; Moncini. All. Maran.

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Calcio d'inizio: sabato 17 febbraio, ore 16:15.

Dove vedere Sampdoria-Brescia in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

