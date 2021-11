Sampdoria-Bologna: sfida da dentro o fuori, Caputo e Gabbiadini in vantaggio su Quagliarella

Gara decisiva per mister D'Aversa che, dopo le due sconfitte contro Atalanta (3-1) e Torino (3-0) deve assolutamente invertire la tendenza per allontanarsi dalla zona rossa. Sampdoria-Bologna si gioca domenica 7 novembre alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris. Blucerchiati che dopo il mini-ritiro a Coccaglio sono rientrati in anticipo a Genova con una scelta presa di comune accordo tra società e staff tecnico; da segnalare anche l'intervento in artroscopia di lavaggio articolare del ginocchio destro a cui è stato sottoposto Damsgaard, nei giorni prossimi verranno valutati i tempi di recupero del talento danese.

QUI SAMPDORIA. Dubbi in attacco con Quagliarella che potrebbe finire in panchina per fare spazio alla coppia formata da Caputo e Gabbiadini, squalificato invece a centrocampo Adrien Silva che sarà sostituito da Ekdal con Thorsby, Askildsen e Candreva a completare il reparto in caso di 4-4-2. In difesa, infine, confermati sulle due fasce i soliti Bereszynski e Augello con Yoshida e Colley centrali. Sempre out Damsgaard, Verre e Ronaldo Vieira. In dubbio, infine, Torregrossa per problemi fisici.

QUI BOLOGNA. Pochi dubbi per l'ex Mihajlovic che dovrebbe affidare l'attacco ad Arnauovic con il supporto di Barrow e Soriano. Centrocampo di quantità con Dominguez e Svanberg a fre diga, Hickey e De Silvestri sulle fasce e infine difesa a tre con Theate, Medel (in vantaggio su Binks) e Soumaoro . Out Viola, Kinglsey, Schouten e Bonifazi.

Probabili formazioni Sampdoria-Bologna

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. All. D'Aversa.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaouro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Calcio d'inizio: domenica 7 novembe, ore 15.

Dove vederla: Dazn.