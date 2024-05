Sampdoria: bilancio approvato e cda confermato

Lunedì 13 maggio 2024 si è svolta l'assemblea degli azionisti della Sampdoria che ha approvato il bilancio 2023. Lo ha comunicato la società che ha spiegato che, nella stessa sede, è stato anche nominato un nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti e che è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Confermato Matteo Manfredi come presidente, Raffaele Fiorella come amministratore delegato e Maheta Matteo Molango come consigliere.

Nel frattempo la Sampdoria si prepara all'importante sfida contro il Palermo, primo turno dei playoff per la promozione in Serie A. I blucerchiati scenderanno in campo venerdì 17 maggio 2024 allo stadio Renzo Barbera contro i rosanero. Per qualificarsi dovranno vincere in trasferta, con il 'bonus' degli eventuali supplementari. In caso di parità al novantesimo, infatti, si giocheranno i trenta minuti aggiuntivi, in caso di ulteriore parità sarà però il Palermo ad andare in semifinale, in virtù della migliore posizione di classifica in regular season.

Andrea Pirlo e il suo staff hanno sottoposto i blucerchiati a un allenamento mattutino ad alta intensità: forza in palestra, attivazione sul campo principale, torelli, esercitazioni per il possesso e partitella in spazi ridotti. Regolarmente in gruppo Stefano Girelli; alla fase senza pallone ha partecipato anche Darboe, che ha poi proseguito con una sessione differenziata e rimane in dubbio per la gara. Lavori singoli anche per Benedetti (che ha smaltito la febbre) e Murru. Cure per Pedrola, fuori dai giochi dopo l'infortunio. Martedì 14 maggio allenamento al pomeriggio.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp