Sampdoria: bilancio approvato, Radrizzani: "Forza Samp, ricominciamo"

Un altro passo fondamentale per il futuro della Sampdoria. Nel corso dell'assemblea degli azionisti di venerdì 16 giugno 2023 è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2022, passaggio chiave per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie B, da perfezionare entro il 20 giugno. A causa di qualche problema tecnico la riunione è iniziata in ritardo, ma alla fine è arrivata la notizia che tutti i tifosi si aspettavano.

La storia iniziata nel lontano 1946 proseguirà con la nuova era targata Manfredi-Radrizzani, con il closing che dovrebbe arrivare a settembre, a fare da traghettatori dovrebbero essere i componenti dell'attuale cda, che sembra essere stato confermato. Andrea Radrizzani, sul proprio profilo Twitter, ha lasciato il suo primo messaggio ai tifosi: "Forza Samp, ricominciAMO", con tanto di cuoricini.

Collegato da remoto Fabio Toso, nuovo amministratore unico di Sport Spettacolo Holding che nei giorni scorsi ha preso il posto di Massimo Ienca. Infondati, quindi, i timori di un'assenza che avrebbe fatto slittare l'assemblea degli azionisti alla secondo alla terza convocazione, mettendo a rischio l'iscrizione al campionato. Altra notizia importante è il via libera dal tribunale al prestito obbligazionario, l'era Ferrero sembra definitivamente arrivata al capolinea.