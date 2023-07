Sampdoria, arrivano Barreca a Girelli

Due acquisti in pochi giorni per continuare a rinforzare la nuova Sampdoria di Andrea Pirlo. I blucerchiati accolgono Antonio Barreca e Stefano Girelli, rispettivamente terzo e quarto acquisto della nuova era Radrizzani dopo gli arrivi di Borini e Ricci.

Barreca è ufficiale alla Sampdoria

L'esterno difensivo sinistro arriva dal Cagliari nello scambio con Augello in cui i blucerchiati guadagnano anche due milioni di euro. Classe 1995, Barreca è stato tra il 2016 e 2018, uno dei giovani che sembravano destinati ad una grande carriera. Proprio nell'estate del 2018 il Monaco lo acquista e lo fa esordire anche in Champions League, poi il mancino non riesce a mantenere le promesse e dopo un prestito al Newcastle, torna in Italia dove inizia un personalissimo giro d'Italia. Passa da Genova, sponda Genoa, poi Fiorentina, Lecce e Cagliari. Con i sardi nella scorsa stagione mette a referto 23 presenze e vola in Serie A, obiettivo che spera di riconquistare ora in blucerchiato.

Chi è Girelli, nuovo centrocampista della Sampdoria

Il secondo acquisto di giornata non è ancora ufficiale, ma ormai ci sono pochi dubbi sul suo approdo a Genova. Si tratta di Stefano Girelli, svincolato dalla Cremonese e che ha trovato l'intesa con la Samp per trasferirsi a parametro zero. Classe 2001, è un centrocampista centrale che l'anno scorso è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata fino in Serie B del Lecce, con ben 38 presenze in campionato. A centrocampo, oltre a lui e Ricci, Pirlo potrebbe presto abbracciare anche Maistro.