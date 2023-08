Sampdoria: Audero ai saluti, in arrivo Stankovic

Manca solo l'ufficialità, ma sembra ormai in dirittura di arrivo l'operazione che porterà il portiere Emil Audero dall'Inter. Si parla di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 6,5 milioni di euro. Percorso inverso dovrebbe fare invece Filip Stankovic, figlio dell'ex allenatore Dejan, estremo difensore di 21 anni, titolare nelle ultime due stagioni in Olanda con la maglia del Volendam. Un'operazione che permetterà alla Sampdoria di abbassare il monte ingaggi.

Per il resto è già a Genova per le visite mediche Estanis Pedrola, esterno classe 2003 prelevato dal Barcellona, nel pomeriggio potrebbe già unirsi ai compagni per l'allenamento. Polemiche invece per la decisione dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive di considerare Ternana-Sampdoria (19 agosto, prima giornata di Serie B) una gara a rischio con limitazioni per i sostenitori blucerchiati. Le due tifoserie, gemellate da moltissimi anni, hanno chiesto di rivedere la scelta.

Novità anche in società. Il nuovo team manager è l'ex giocatore del Frosinone Lorenzo Ariaudo. Prende il posto di Alberto Marangon, passato al Milan: "La società - si legge nella nota ufficiale del club - desidera ringraziarlo per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni, augurandogli le migliori fortune umane e lavorative".