Sampdoria-Atalanta, probabili formazioni: scalpita Quagliarella

Dopo l'importante successo nel derby contro lo Spezia tornano in campo i blucerchiati per il turno infrasettimanale di Serie A. Mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 18:30 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Atalanta. La formazione di Gasperini (squalificato, non sarà in panchina) è reduce dal pareggio beffa contro l'Udinese ed è rimasta al quinto posto con 15 punti, blucerchiati balzati invece a quota 9, +3 sulla zona retrocessione.

QUI SAMPDORIA. dopo il turno di riposo potrebbe rivedersi Quagliarella, al suo fianco Gabbiadini con Caputo pronto a subentrare dalla panchina. D'Aversa perde Bereszysnki per squalifica, per sostituirlo Dragusin o Depaoli, l'altro potrebbe avanzare a centrocampo con il 4-4-2, out Damsgaard e Verre. A centrocampo rientra Ekdal che potrebbe insidiare uno tra Thorsby e Silva, difesa completata dai soliti Yoshida, Colley e Augello.

QUI ATALANTA. Gasperini dovrebbe recuperare Toloi, Demiral e Mahele, da valutare l'impiego dal primo minuto anche in ottica turn-over. Dubbi come sempre in attacco, in caso di 4-2-3-1 Pasalic, Muriel (o Ilicic) e Malinovskyi potrebbero agire alle spalle di Zapata, alternativamente Muriel porebbe fare la prima punta concedendo un turno di riposo a Duvan, supportato da da tre tra Ilicic, Pasalic, Malinovskyi e Koopmeiners. Ultima soluzione il 4-3-2-1 con un centrocampo rinforzato e due tra Ilicic, Pasalic e Malinovskyi alle spalle di Zapata.

Probabili formazioni Sampdoria-Atalanta

Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin, Yoshida, Colley, Augello; De Paoli, Silva, Thorsby, Candreva; Quagliarella, Gabbiadini. All. D'Aversa.

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Lovato, Palomino, Mahele; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. All. Gasperini.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Calcio d'inizio: mercoledì 27 ottobre, ore 18:30.

Dove vederla: Dazn.