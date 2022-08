Sampdoria-Atalanta, le probabili formazioni: Giampaolo con Djuricic, Gasperini in emergenza

Tutto pronto per la prima giornata di Serie A e la Sampdoria sfida subito l'Atalanta. Serve una grande partita agli uomini di Giampaolo reduci da un buon precampionato e dalla vittoria in Coppa Italia sulla Reggiana. La Dea arriva invece al Ferraris dopo due sconfitte nel precampionato e con i cerotti soprattutto in difesa.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta

Giampaolo dovrebbe confermare il 4-1-4-1 estivo, il cambio di modulo avverrà probabilmente più avanti quando i nuovi avranno maggiore confidenza con il gruppo. In difesa niente esordio per Leverbe, squalificato, e quindi confermata la coppia Colley-Ferrari; davanti alla difesa potrebbe essere confermato Viera, a meno che non venga subito gettato nella mischia Villar, con Rincon e Sabiri ad agire in coppia davanti a lui per dare qualità e quantità alla mediana. Sugli esterni esordio in vista per Djuricic da una parte mentre dall'altra, dopo l'addio di Candreva, è rimasto il solo Leris. L'unica punta sarà Caputo con De Luca e Quagliarella in panchina mentre Gabbiadini è ancora ai box.

L'Atalanta arriva al Ferraris in piena emergenza. Gasperini in difesa non avrà Palomino e Demiral, a centrocampo invece si è infortunato il nuovo acquisto Ederson che si è così unito a Zappacosta in infermeria. Scelte quindi quasi scontate per i nerazzurri che schiereranno Zapata in attacco sostenuto da Malinovskyi e Pasalic, alle loro spalle De Roon e Koopmeiners, mentre nella retroguardia spazio al giovane Scalvini.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Okoli, Djmsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini