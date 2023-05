Sampdoria, via libera all'aumento di capitale

Secondo quanto trapela dall'assemblea degli azionisti della Sampdoria ci sarebbe il via libera per dare mandato al cda per l'aumento di capitale. Pare difficile possa essere rispettato il termine per il pagamento degli stipendi, con conseguente penalizzazione di quattro punti il prossimo anno. Sembra a un passo l'accordo con Massimo Ferrero per la sua uscita definitiva di scena. Si attende solo l'ufficialità.

Tifosi blucerchiati ancora assiepati a Corte Lambruschini dove alle 13.30 è iniziata l'assemblea degli azionisti. "Andremo per le lunghe". Così il presidente, Marco Lanna, uscito alcuni minuti dalla sala dove è in corso la riunione per salutare i tifosi. A mezzanotte scadono i termini per il pagamento degli stipendi del primo trimestre 2023, per un totale di 14 milioni di euro, per evitare una penalizzazione nel prossimo campionato di serie B.

Presente, da remoto, anche Barnaba di Merlyn Partners che, per mesi, aveva trattato la Sampdoria, acquistando anche alcune quote di minoranza: "Abbiamo lavorato intensamente per sei mesi perché volevamo dare un futuro di livello alla Sampdoria e ai suoi splendidi tifosi - ha dichiarato - e se ci fossero problemi siamo pronti e continueremo a monitorare la situazione".

Dopo la 'fumata bianca' annunciata dal cda, tradotta nel contratto preliminare firmato dal consiglio di amministrazione blucerchiato con Gestio Capital di Matteo Manfredi e Aser Holding di Andrea Radrizzani, è arrivata la frenata della proprietà attraverso l'avvocato Pieremilio Sammarco e, successivamente, una timida apertura e il rinvio dell'assemblea alla giornata odierna.

Manfredi e Radrizzani hanno anche spiegato di essere al lavoro da giorni per definire la rosa della squadra e individuare un tecnico di alto profilo, confermando anche la presenza del Qatar Sports Investments, la proprietà del Psg, nell'operazione. Il problema principale pare lo stesso degli ultimi mesi, ovvero trovare un'intesa con Massimo Ferrero, che in prima battuta ha rifiutato l'offerta di circa 33 milioni di euro da parte del duo Radrizzani-Manfredi, da destinare al tribunale per garanzia di due procedure concordatarie.

Notizia in aggiornamento.