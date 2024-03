Sampdoria-Ascoli, probabili formazioni: problemi in attacco per Pirlo e Castori

La Sampdoria è al bivio, lunedì alle 20,30 i blucerchiati sfidano l'Ascoli a Marassi in una gara forse decisiva per capire quale campionato da qui alla fine farà la squadra. La Samp è a quota 34 punti, a più quattro sulla zona play out e a meno tre da quella play off. Se Pirlo dovesse riuscire a vincere si affaccerebbe nelle prime otto, in caso contrario dovrà guardarsi le spalle per non finire fagocitato nella zona rossa in cui è precipitato l'Ascoli, terzultimo con 28 punti, nonostante l'ultima serie di risultati positivi: zero sconfitte nelle ultime quattro con tre pareggi e una vittoria.

Sampdoria-Ascoli, le scelte di Pirlo

I blucerchiati scelgono ancora la difesa a tre con Leoni confermato insieme a Ghilardi e Gonzalez. A rischio la presenza di Depaoli, ancora alle prese con la pubalgia, possibile che giochi Stojanovic, a sinistra Barreca sembra essere favorito su Giordano. Nessun cambio in mediana dove Yepes sarà il regista con Darboe e Kasami ai suoi fianchi. Cambia invece ancora l'attacco, Verre non è al meglio e dovrebbe accomodarsi in panchina lasciando spazio ad Alvarez vicino a De Luca, partiranno dalla panchina anche Esposito e Borini, il primo può entrare nella ripresa, il secondo ha appena ricevuto l'ok dai medici ma non può essere al meglio dopo il lungo infortunio.

Sampdoria-Ascoli, le scelte di Castori

Tanti problemi di formazione per Castori che deve rinunciare agli squalificati Viviano e Di Tacchio, oltre al bomber Mendes, stagione finita per lui, e ai lungodegenti Gagliolo Kraja e Bogdan. In porta va Vasquez, in difesa ballottaggio tra Betteghin e Bellusci, attacco quasi inedito con Rodriguez sicuro del posto e uno tra Streng e Dursi ad accompagnarlo.

Sampdoria-Ascoli, le probabili formazioni

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Gonzalez, Ghilardi; Stojanovic; Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Alvarez, De Luca.

Ascoli (3-4-1-2): Vasquez; Vaisanen, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Valzania, Giovane, Celia; D’Uffizi; Rodriguez, Streng.

Sampdoria-Ascoli in diretta tv e streaming

La sfida di Serie B di lunedì sera tra Sampdoria ed Ascoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky, per lo streaming sarà possibile accedere alle immagini su DAZN e su Now TV.