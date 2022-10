Sampdoria-Ascoli 2-2 (9-8 ai rigori): pazza Coppa Italia, Contini para, segna e regala gli ottavi a Stankovic

Pazza Coppa Italia. Servono ventidue calci di rigore per decretare il passaggio agli ottavi di finale della Sampdoria, che supera l'Ascoli 9-8 dal dischetto dopo l'1-1 con goal di Verre e Collocolo maturato nei 90 minuti e il 2-2 nei supplementari. Al 110' Donati gela i tifosi al Luigi Ferraris segnando il goal del 2-1, reazione di pancia e pareggio di Caputo al 119'. Dal dischetto sbagliano Villar e Caputo da una parte, Falasco e Caligara dall'altra. Si va a oltranza e segnano tutti fino ai portieri: Contini, secondo di Audero, calcia un penalty perfetto, poi si sposta tra i pali e respinge quello del collega Guarna. Esulta Stankovic, negli ottavi di finale sarà sfida alla Fiorentina. Brutta gara nel complesso e con poche emozioni soprattutto nei tempi regolamentari, buona la reazione nei supplementari dopo il vantaggio della formazione di Bucchi. Ora testa al match salvezza contro la Cremonese.

Sampdoria-Ascoli 2-2 (9-8 ai calci di rigore), la cronaca

Ampio turn-over per Stankovic che manda in campo la formazione che era stata, comunque, annunciata. Cambio dell'ultimo secondo per infortunio nel riscaldamento, si ferma Vieira e al suo posto parte titolare Rincon. Match molto fisico in avvio, poi arriva lo strappo di Verre, lanciato in contropiede di Sabiri è bravissimo a superare Guarna con un diagonale sul palo più lontano. Il numero 5 bucerchiato ci riprova al 21' con un destro velenoso dalla distanza che viene parato in due tempi dal portiere, poi alla prima vera occasione pareggia l'Ascoli con un'azione in verticale che sorprende una difesa poco attenta, Botteghin mette Collocolo davanti al portiere e l'1-1 è inevitabile. Prende coraggio la formazione di Bucchi che nel recupero va vicina al ribaltone con Mendes, miracolo di Contini, ma gioco poi fermato per offside.

Triplo cambio a inizio ripresa con Caputo, Djuricic e Villar che prendono il posto di Quagliarella, Pussetto e Rincon; i blucerchiati provano a fare la partita, ma senza creare grossi grattacapi alla retroguardia bianconera. Al 63' Stankovic si gioca anche la carta Gabbiadini togliendo Sabiri, l'occasione per il 2-1 capita però all'Ascoli al 69': calcio di punizione di Falasco, difesa immobile e colpo di testa di Gondo che sfiora il palo. La replica al 76' con un'azione manovrata e un tiro sul fondo di Verre, probabilmente però con posizione precedente di fuorigioco di Caputo. Altro brivido all'86' quando Contini si supera ancora in uscita bassa su Gondo, poi non bastano tre minuti di recupero per rompere l'inerzia. Si va ai supplementari.

Al 93' Gabbiadini spreca da buona posizione calciando tra le braccia di Guarna, replica l'Ascoli con Bidaoui al 103' (salva Ferrari) e riparte in contropiede la formazione di Stankovic con una bella giocata di Leris e Djuricic che viene murato al tiro. Nel secondo tempo squadre stanche, Gabbiadini spreca un buon contropiede al 106', poi ribalta tutto l'Ascoli con Donati che riceve palla a centro area da Gondo, tutto solo fredda Contini dall'altezza del dischetto. Reazione di pancia dei blucerchiati che al 116' sprecano il pallone del 2-2 con Caputo, ma l'attaccante della Samp si riscatta al 118' raccogliendo un cross pennellato di Augello per bucare Guarna con un tocco ravvicinato di testa. Finale all'arrembaggio, ma non basta per evitare i rigori.

Serie infinita dal dischetto con Contini protagonista: nella serie dei 5 finisce 3-3 con errori blucerchiati di Villar e Caputo, si va a oltranza dove segnano tutti, si arriva ai portieri e Contini prima trasforma l'undicesimo rigore blucerchiato e poi para quello del collega Guarna. La Sampdoria sfiderà la Fiorentina negli ottavi di finale.

Sampdoria-Ascoli 2-2 (9-8 ai calci di rigore) | Tabellino e voti

Reti: 10' Verre, 32' Collocolo, 110' Donati, 118' Caputo

Sampdoria (4-2-3-1): Contini 7; Conti 5, Ferrari 5.5, Amione 5 (91' Augello 6), Murru 5; Rincon 6 (46' Villar 6), Yepes 6 (73' Leris 6); Pussetto 5.5 (46' Djuricic 4.5), Verre 6.5, Sabiri 5 (64' Gabbiadini 5); Quagliarella 5 (46' Caputo 5.5). All.: Stankovic.

Ascoli (3-5-2): Guarna 6; Tavcar 6, Botteghin 6.5, Falasco 6.5; Adjapong 6.5 (81' Donati 6.5), Collocolo 7 (81' Falzerano 6.5), Giovane 6 (81' Eramo 6), Caligara 6, Giordano 6 (105' Quaranta 6); Lungoyi 5.5 (58' Gondo 6.5), Mendes 5.5 (58' Bidaoui 6). All. Bucchi.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Note: ammoniti Rincon, Yepes, Tavcar, Conti, Eramo. Sequenza rigori: Gabbiadini goal, Botteghin goal, Villar parato, Eramo goal, Djuricic goal, Falasco alto, Caputo parato, Gondo goal, Verre goal, Caligara parato, Augello goal, Falzerano goal, Conti goal, Bidaoui goal, Leris goal, Donati goal, Murru goal, Quaranta goal, Ferrari goal, Tavcar goal, Contini goal, Guarna parato.