Samp verso l'iscrizione alla B: accordo con gli agenti, ma Ferrero prova il colpo di coda

Proseguono le operazioni in casa Sampdoria nella marcia di avvicinamento alla scadenza di martedì 20 giugno 2023, termine ultimo per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Nella giornata di mercoledì 14 giugno 2023 le novità sono principalmente due.

Da una parte sarebbe stato raggiunto l'accordo con i procuratori arrivando così alla soglia del 60% dei consensi necessaria per il piano di ristrutturazione del debito, fondamentale per avere il via libera dal tribunale e completare le pratiche per l'iscrizione, dall'altra si avvicina invece la prima convocazione, venerdì 16 giugno, dell'assemblea degli azionisti che dovrà approvare il bilancio al 31 dicembre 2022. Su questo fronte si registra una novità con il ritorno, sullo sfondo, di Massimo Ferrero.

L'ex presidente, infatti, ha sostituito Massimo Ienca con Fabio Toso nel ruolo di amministratore unico della Sport Spettacolo Holding, società che ancora controlla la Sampdoria. Toso dovrà quindi partecipare all'assemblea, che prevede anche una seconda e una terza convocazione nelle date del 19 e 20 giugno, un eventuale posticipo dalla data della prima potrebbe creare problemi nel percorso verso l'iscrizione alla Serie B.

Ai passaggi burocratici si affiancano i ragionamenti per quello che riguarda la parte sportiva, i primi passi riguarderanno ovviamente direttore sportivo e nuovo allenatore, ma c'è anche da ricostruire una rosa competitiva per la Serie B dopo le macerie lasciate dalla precedente gestione. Per quello che riguarda la panchina sono circolati molti nomi, da esperti della categoria come l'allenatore del Lecce Baroni e quello della Reggina Inzaghi, ma anche suggestioni come Gattuso e Pirlo e, dopo il divorzio con il Frosinone, anche quello di Grosso reduce dalla vittoria del campionato cadetto con i Ciociari. Molti tifosi spingono invece la candidatura di Beppe Iachini, condottiero della cavalcata trionfale, in rimonta, durante la seconda parte della stagione 2011/2012, l'ex tecnico ha fatto anche sapere di essere disponibile a tornare in blucerchiato.