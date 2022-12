Sampdoria in ritiro in Turchia: programma e amichevoli

In attesa di novità sul fronte societario la Sampdoria si prepara al ritiro invernale, che si svolgerà in Turchia dall'8 al 23 dicembre 2022 al Calista Sports Center di Kadriye, nei pressi della città di Belek, in provincia di Antalya.

Sono state ufficializzate anche le amichevoli, saranno tre: la prima contro una formazione della massima serie sudafricana (il Galaxy FC), la seconda contro i turchi dell’Adana Demirspor che sono allenati dall'ex Vicenzo Montella e occupano il terzo posto nel proprio campionato nazionale e infine l'ultima contro la Dinamo Dresda, nobile decaduta del calcio della Germania Est che oggi milita nella terza serie tedesca.

Amichevoli Sampdoria in Turchia: il programma